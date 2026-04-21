LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「超得10Days」を4月20日正午から30日まで開催している。宿泊では、ポイント付与を含めて20％以上が割引となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、札幌東急REIホテルが5,042円から、グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパが9,120円から、都ホテル京都八条が9,240円から、城山ホテル鹿児島が11,966円から、品川プリンスホテルが13,960円から、マー