西武新宿と本川越を結ぶ「新たな観光特急」を導入西武鉄道は2026年4月21日、新宿線で運行している10000系1編成をリニューアルし、西武新宿と本川越を結ぶ新たな観光特急として2028年度から運行を開始すると発表しました。【画像】これが新宿線「新たな観光特急」のイメージです10000系は、1993年から新宿線の特急「小江戸」として運行を開始。後継として2027年春から導入されるライナー型の新車両「トキイロ」の運行開始に合わ