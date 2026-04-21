林芳正総務大臣は、20日に発生した岩手県三陸沖を震源とする地震に関して、インターネット上で根拠不明な情報が拡散する可能性を指摘し、注意を呼びかけた。 注意喚起は、総務省の公式Xアカウントを通じて行われた。投稿には、「インターネット上の偽・誤情報には十分ご注意ください」との文言に加え、チェックリストが記載された画像が添付されている。 さらに、林総務大臣は記者会見において、主要な