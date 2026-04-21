名古屋市に住む男性から現金1200万円を宅配便で送らせてだまし取ったとして、住所不定の31歳の男が詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、逮捕された男は知人らと共謀し、名古屋市の男性が携帯電話機のコンピューターウイルス感染拡散に伴う調査費用名目などで現金をだまし取られていることに乗じて、さらに現金をだまし取ろうと考えました。 2025年5月、名古屋市の男性に「サイバー攻撃を