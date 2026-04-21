気象庁は今年5月から7月の天候の見通しを発表し、「全国的に気温が高くなる予想だ」として、早めに暑さへの備えをするよう呼びかけました。きょう発表された3か月予報によりますと、寒気と暖気の境目である偏西風が平年より北を流れやすく、太平洋高気圧の張り出しが強くなるため、全国的に暖かい空気に覆われやすい見込みです。そのため、5月・6月・7月とも各月の平均気温は全国的に平年より高くなる予想だということです。気象庁