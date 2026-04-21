プロ野球・中日ドラゴンズは21日、1月に実施した球団創設90周年記念企画「あなたが選ぶベストナイン投票」で選ばれたレジェンドOBらを歌詞にした「燃えよドラゴンズ！90th Anniversary天青の竜たちよ」を制作したと発表した。【写真】甲本ヒロトの弟は…俳優の甲本雅裕作詞・作曲は、歴代の「燃えよドラゴンズ！」シリーズを手掛け、1975年に「タイムボカン」で日本初のアニソンシンガーソングライターとして活動開始したこと