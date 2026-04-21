１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、令和の現役女子高生・男子高生の「上京願望」に関するリアルを調査し、回答結果を公表した。【女子高生の東京への憧れはほぼ半々！ 若者からみた理想と現実とは？】まず現在、東京以外に住む女子高校生に「あなたは上京をして生活をしてみたいですか？」と質問したところ、上京してみたいと回答した女子高生は５６．９％、したくないと答え