プロボクシングWBOアジア・パシフィック・スーパーライト級王者の李健太（30＝帝拳、11勝2KO1分け）が6月6日に東京・後楽園ホールで開催される、帝拳ジム主催興行「WHO’sNEXTDYNAMICGLOVEONU−NEXTVol.44」で同級2位の富岡樹（29＝角海老宝石、14勝5KO6敗2分け）との防衛戦に臨むことが決まった。21日、所属する帝拳ジムが公式ホームページで発表した。李は今年1月に元WBO―AP王者の永田大士（三迫）に大差判定