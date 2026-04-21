◆ファーム・リーグ巨人―西武（２１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の石塚裕惺内野手（２０）が５回の守備中に途中交代した。この日、１軍戦が行われる長野オリンピックスタジアムでの試合前練習中に、フリー打撃の打球が泉口の顔面に直撃。球団スタッフが救急車を呼び救急搬送された。ファームリーグ・西武戦に「３番・遊撃」で先発出場していた石塚は、初回に先制の３号２ランを放つなど打撃好調。交代後、道具