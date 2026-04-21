女子プロレス団体「スターダム」のなつぽいが２０日、インスタグラムを更新した。米ラスベガスのジム「ＰｏｗｅｒＨｏｕｓｅＧｙｍ」を訪問したことを報告。プロレス団体ＷＷＥの元王者で「筋肉魔人」と呼ばれるボビー・ラシュリーとの２ショットを公開した。「なんと偶然ボビー・ラシュリー選手ともお会いしてお写真を撮っていただきました」と記し、感激で涙を流す絵文字を添えた。「本当に刺激的っ」と充実の時間を過