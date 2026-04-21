令和8年度から私立高校の無償化が拡充されますが、実際にどのくらい費用がかかるのか、よく分からない人もいるでしょう。無償化の対象にならない部分の費用の負担が、思った以上に大きいと感じる人もいるかもしれません。 本記事では、無償化の対象になる部分とならない部分を解説するとともに、私費負担分に利用できる補助制度についてもまとめています。 無償化の対象になる費用 令和8年度から高等学校等就学支