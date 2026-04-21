【モデルプレス＝2026/04/21】「第44回 向田邦子賞受賞者発表会見」が21日に都内で開催され、俳優の水上恒司主演ドラマ「シナントロープ」（テレビ東京）の脚本を手掛けた此元和津也氏が受賞した。【写真】人気ドラマ脚本家、 顔出しNGで異例の登場◆「シナントロープ」脚本・此元和津也氏、向田邦子賞受賞「向田邦子賞」は、故・向田邦子さんのテレビドラマの脚本家としての功績を讃え、現在のテレビ界を支える優秀な脚本作家に贈