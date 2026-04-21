北海道北広島市の自立支援施設で2022年に男女が焼死し、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた元入居者の男性被告（70）の控訴審判決で、札幌高裁は21日、心神喪失状態を認め無罪とした一審判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。