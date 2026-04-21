元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（54）が、虫垂炎の緊急手術を受けたことを自身のインスタグラムで21日、報告した。投稿では「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております」と明かした。この日、火曜レギュラーを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を休演したが、理由は明かされていなかった。菊間氏は「お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いてお