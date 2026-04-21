5人組ダンスボーカルグループM！LKの曽野舜太（23）が21日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。MCのハライチ澤部佑が、M！LKはバラエティーに強いと話すと、曽野は「東京生まれがいないんですよ。田舎っ子ばっかで、テレビで育ってきたので、バラエティー大好きなんですよ」と明かすと、笑いが起きた。M！LKのリーダー吉田仁人（26）が曽野について「ものすごい頭いいんで」と言うと、「意外だなー」の声が