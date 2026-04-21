「病気ばかりでいらなくなったと捨てられた猫ちゃん」…そんな投稿がX（旧Twitter）で大きな反響を呼んでいる。【写真】心臓異常や腎機能低下など、深刻な状態でも食欲はありました投稿したのは、愛知県一宮市で保護猫活動を行う「ＮＰＯ法人 hinatabocco」さん（@hinatabocco_k）。ノルウェージャンフォレストキャットの保護を報告した投稿には、「ひどい」「許せない」といった怒りの声が相次いだ。いったい、この猫に何があった