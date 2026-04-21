香港特別行政区と広東省珠海市を結ぶ直通バスが18日に開通した。これにより、大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成される都市クラスター）を結ぶ交通機関がさらに充実し、香港と珠海を頻繁に往復している人にとって、より便利な交通手段になっている。環球時報が伝えた。香港メディアによると、今回開通した直通バスは双方向運行が採用されており、所要時