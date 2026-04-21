「ピンク色のブルーベリーが1キロ800元（約1万8400円）」という話題がこのほど、中国で人気検索ワードになり、ネットユーザーから注目を集めています。しかし、ピンク色のブルーベリーは新品種ではなく、10数年前に中国国内に導入され、中国の市場で販売されている品種はその多くがピンクレモネードです。ピンクレモネードは米国農務省農業研究局が2006年に育成した観賞用と食用を兼ねたブルーベリーの品種です。独特なピンク色の