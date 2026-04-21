カプコンは、4月17日に発売した完全新規IP『プラグマタ』の全世界販売本数が、発売から2日で100万本を突破したことを発表した。 【画像あり】ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナ 『プラグマタ』は近未来の月面世界を舞台に、ヒュー・ウィリアムズとアンドロイドの少女ディアナの冒険を描いたSFアクションアドベンチャーゲームだ。若手スタッフを中心とした開発体制のもと、アクショ