糸井重里が企画・シナリオ・プロデュースを手がけたRPG『MOTHER3』が、4月20日に発売20周年を迎えた。ほぼ日MOTHERプロジェクトは同日、20周年を記念した特設サイトを公開するとともに、オフィシャルグッズの発売およびCONVERSEとのコラボレーション第2弾を発表した。 【画像あり】販売される『MOTHER3』のグッズ一覧 「MOTHER」は糸井重里が企画した任天堂のロールプレイングゲームシリーズ