Photo: Novikov Aleksey/ Shutterstock.com 今年のAppleはMacBook初となるバジェットモデル、アンダー10万円というMacBook Neoが大成功。秋には折りたたみiPhoneのリリースが期待されています。2026年第1四半期のスマートフォングローバル出荷台数ではシェアトップに踊りでて、昨今のメモリ不足もなんのその！…というわけじゃないみたい。MacBookガチ勢が今か今かと楽しみにしている、有機E