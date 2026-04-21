西武の桑原はFAでDeNAから移籍2025年オフに積極的な補強を行った西武の新戦力の1人が、DeNAからフリーエージェント（FA）で加入した桑原将志外野手だ。「今まで培ってきたものを試したい」と移籍を決断し、新天地でも切り込み隊長としてチームに欠かせない存在になりつつある。今回は同選手のDeNA時代の成績を振り返りつつ、今季の注目ポイントを紹介していく。DeNA時代に多くの試合でリードオフマンを務めた桑原。その強みの1