「ＤｅＮＡ−阪神」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・相川亮二監督は、試合前練習の際に報道陣に対応し、２０日に出場選手登録を抹消されたジョン・デュプランティエ投手に関し、「上半身のコンディション不良です」と説明した。復帰のメドについては「これからいろいろ検査もしますし、チェックしながらになってくると思う。今、現状ではちょっと正直分からない」と話すにとどめた。デュプランティエは７日にインフル