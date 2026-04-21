小泉進次郎防衛相は21日までに、自身のX（旧ツイッター）に海上自衛隊の斎藤聡海上幕僚長とオーストラリア海軍幹部が写った写真を投稿し「軍人同士の友情」と表現した。憲法上、自衛隊は軍隊と区別される。小泉氏は21日の記者会見で「分かりやすく伝える観点で表記した」と説明。自衛隊について「基本的に国際法上の軍隊としての属性を備えているとも（政府）答弁をしている」と述べた。写真は、小泉氏が18日にオーストラリア