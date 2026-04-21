お笑い芸人のキンタロー。（44）が、子育てのヒヤッとするエピソードを明かした。【映像】「ボコボコやんか」野々村友紀子になったキンタロー。20日、都内で行われた「しゅふJOBプレゼンツ しゅふ川柳2026」受賞作品プレス発表会に、キンタロー。、お笑いコンビ・二丁拳銃らが登壇。この日キンタロー。は、一緒に出席した作家でタレントの野々村友紀子（51）のものまねで登場した。二丁拳銃「出た！出た！」野々村「ちょっとほ