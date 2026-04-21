女優山本美月（34）が21日、都内で、「ADワークスグループリブランディングおよび新CM発表会」にゲストとして登壇した。山本は俳優瀬戸康史と20年8月に結婚、23年5月に第1子出産を発表している。人生における資産を聞かれると「家族と過ごす時間」だと明かした。「朝ご飯食べて、『行ってらっしゃい』を言って、帰ってきてまた一緒に過ごす。公園で成長を感じられる瞬間もかけがえのないものだなと思います。仕事でばたばたして