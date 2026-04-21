元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（54）が21日、インスタグラムを更新し「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております」と報告した。同氏はこの日、火曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）を欠席していた。菊間氏は「お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけして申し訳ありません」と関係各位に謝罪。「