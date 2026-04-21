巨人の泉口友汰内野手（２６）が２１日の中日戦（長野オリンピックスタジアム）の練習中に打球が顔面に直撃するアクシデントに見舞われ、緊急搬送された。地方開催試合の初日だったこの日、一塁側でキャッチボールをしていた泉口の顔面にフリー打撃で飛んできた打球が直撃した。泉口はその場に倒れ込むと、球団スタッフらによって寝かされ、頭を固定した状態で担架で運ばれた。その後、グラウンド内に入った救急車によって病
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