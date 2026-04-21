映画「トップガン」第３弾が正式始動したことが発表され、マーヴェリック役として復帰するトム・クルーズ（６３）の報酬がハリウッド史上最高額となる１億３５００万ドル（約２１４億円）を超えることは確実視されていると米国版デイリー・エクスプレス紙が２０日伝えた。本作「トップガン３」は２０２８年夏の公開が予定され、クルーズは主演のほか、プロデューサーも務める。同紙によると、前作「トップガンマーヴェリッ