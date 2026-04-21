◆パ・リーグロッテ―オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリン）オリックス・片山楽生（らいく）投手が今季初めて１軍に合流した。開幕メンバーから漏れたが、ファームリーグでは５試合で防御率１・６１。先発でも４試合に登板している。新人だった２５年は２１試合（先発１度）で１勝、防御率２・１０の好成績。リリーフ陣ではペルドモや古田島がファーム再調整となり、万能右腕にかかる期待も大きい。