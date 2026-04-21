《When I thought about starting a new chapter of my life at 30, a tattoo came to mind. It is a testament to my resolve to live true to myself.（編集部訳：30歳で人生の新しい章を始めようと思ったとき、刺青が浮かびました。それは自分に忠実に生きる決意の証です）》4月20日、インスタグラムでこうつづったのはモデル・女優の三吉彩花（29）。ハイジュエリーブランド「ブシュロン」のコレクションを手に、背中から腰ま