【モデルプレス＝2026/04/21】フジテレビは2026年4月21日、同局にて「海外共同制作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を実施。10月期は「kiDnap GAME」（キッドナップゲーム）が放送されることが決定し、本作のプロデュース・演出を務める加藤裕将氏がプロジェクトを立ち上げたきっかけを明かした。【写真】フジ10月期ドラマ、きっかけとなった韓国ドラマ◆10月期ドラマ「kiDnap GAME」構想は「イカゲーム」から加藤