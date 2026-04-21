年齢とともに「おなかがたるんできた」「ぽっこり出てきた」と悩む人が増えていきます。その原因、実は「骨格のゆがみ」にありました！おなか（胃腸などの内臓）は、骨におおわれておらず、上部の肋骨、後ろの背骨、下部の骨盤の影響を受けやすい部位。体の軸となる背骨や、背骨からつながる肋骨や骨盤が正しい位置にあると、内臓はあるべき位置にスッキリとおさまりますが、骨格のどこかがゆがんでしまうと、内臓が前に押し出され