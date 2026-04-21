【モデルプレス＝2026/04/21】声優の金田朋子が4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。長女のスケート大会での優勝ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】52歳声優「顔一緒すぎる」スケート衣装姿の8歳長女と変顔ショット◆金田朋子、長女の優勝報告と親子ショット公開金田は「先日スケートの大会で優勝した写真です」とつづり、金田とメダルを持った長女が並んで変顔をしている写真や表情台に立つ長女の姿を投稿。「お仕事