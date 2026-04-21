【モデルプレス＝2026/04/21】歌手で女優の鈴木愛理が20日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟との食事ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元ハロプロ美女「イケメン」ゴルフインストラクターの弟顔出し◆鈴木愛理、弟との食事時間を公開愛理はコメントで「イコラブライブ後」と添えて、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）のライブに行ったことを報告。「マネージャーさんと弟と見