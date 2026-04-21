春の食中毒に注意！お弁当の基本の「三原則」を管理栄養士が伝授お弁当が傷むのは夏だけだと思っていませんか？じつは、近ごろは春でも気温がぐっと上がる日が増え、この時期も食中毒対策が欠かせません。とくに新生活とともにお弁当作りを始める方は、基本をしっかり押さえておきたいところ。今回は、いたみにくいお弁当作りの「三大原則」と、作る前にチェックしておきたいポイントを、料理家・管理栄養士の新谷友里江さんに教