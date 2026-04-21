フリーアナウンサーの笠井信輔さんが2026年4月20日、がん闘病を乗り越えた約6年前に、嵐の櫻井翔さんと共演した際の思い出をXで明かした。「4ヶ月半のがんの入院を終えてたわずか2ヶ月後」笠井さんは20日朝、「今、めざましテレビを見ていたら、櫻井翔さんがインタビューで大切にしていることを聞かれて『"何もしないをする"と言うことが大切』と話していました」とXに投稿した。これは「くまのプーさん」シリーズの映画で登場する