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アジア株まちまちトランプいつの間にか期限を延長土壇場で合意か 東京時間14:05現在 香港ハンセン指数 26436.21（+75.14+0.29%） 中国上海総合指数 4072.39（-9.74-0.24%） 台湾加権指数 37615.23（+656.43+1.78%） 韓国総合株価指数 6367.78（+148.69+2.39%） 豪ＡＳＸ２００指数 8937.60（-15.69-0.18%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79023.50（+503.20+0.64%） アジア株はま