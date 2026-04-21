日本時間午後９時半に３月の米小売売上高が発表される。総合の大方の予想が前月比１．４％増、自動車を除いた大方の予想も同１．４％増となっており、前月比では、総合、自動車を除いて、どちらも２カ月続けて増加するとみられている。前週に発表された米地区連銀経済報告（ベージュブック）では、高所得者層の消費の堅調が指摘されていた。こうしたことが影響して、３月の米小売売上高が予想を上回るようであれば、ドルが