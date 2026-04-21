東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 消費者物価指数（第1四半期）07:45 結果0.9% 予想0.8%前回0.6%（前期比) 結果3.1% 予想2.9%前回3.1%（前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領は22日夕方が停戦期限だと主張（※従来から1日延長） イランのガリバフ国会議長「脅迫による交渉は受け入れない」表明 イラン代表団が21日にパキスタンに向か