タレントの稲村亜美（30）が21日、都内で「レグザ2026年春夏商品発表会」に出席した。野球が好きで、よくテレビ観戦するといい、発表された新型の大型テレビで見たいものは野球。「盗塁だったり、スピード感が大事なシーンを、この高画質なレグザで見たい」と笑った。鮮やかな発色については「肉眼で見るよりもきれい」といい「ポール際の際どい場面で、今のはホームランかな？ファウルかな？という判定が自分でできそうな