2024年7月に離婚を公表したタレントの森渉（43）と、声優の金田朋子（52）がそれぞれSNSを更新。長女がフィギュアスケートの大会で優勝したことを報告し、家族ショットを披露した。【映像】森渉と金田朋子と長女の親子ショット2013年に結婚し、2017年6月に第1子となる長女が誕生していた2人。しかし2024年7月、ブログで「婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました」と明かしていた。離