フィリピンのテオドロ国防相【マニラ共同】武器輸出の原則容認につながる日本の防衛装備移転三原則と運用指針の改定を受け、フィリピンのテオドロ国防相は21日の声明で、日本との防衛協力が「新たな時代を迎えた」と歓迎の意を表明した。改定により、フィリピンが望んでいる海上自衛隊の「あぶくま型」護衛艦の輸出に制約がなくなる。テオドロ氏は、5月上旬に調整されている小泉進次郎防衛相のフィリピン訪問を「楽しみにして