２０日にスタートしたカンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、ヒロイン。茉莉（黒木華）の幼なじみで議員の日山（松下洸平）が登場。ネットでは「小泉進次郎風」などの声が上がった。幹事長の娘で秘書の茉莉が、父に届いた「あなたが殺した」という手紙の真意を探り始める。茉莉は幼なじみで父と同じ民政党の議員・日山にだけはこの手紙の存在を知らせる。深く考え込み過ぎる茉莉を見た日山は「分かった。ちょっと預からせて」と