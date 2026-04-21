歌手で俳優の池畑慎之介（73）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の同級生相手に“やらかした”失敗談を語った。司会の黒柳徹子は「年齢を感じたりすることはあります？」と質問。昨年、深夜の麻雀帰りに起きた駐車場での転倒事故や、左耳の不調などを明かした池畑だったが、「ただ自分の年齢を忘れる」とも。そして「この前、同級生の友だちがお芝居を見に来た」と回想。楽屋を訪