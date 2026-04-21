【ワシントン＝阿部真司】米ホワイトハウスは２０日、ロリ・チャベスデリマー労働長官が辞任すると発表した。業務で不適切な行動があったとして、労働省の監察部門が調査を進めていた。トランプ政権の閣僚辞任は３月以降、３人目となる。ホワイトハウスのスティーブン・チャン広報部長がＸ（旧ツイッター）への投稿で明らかにした。米紙ニューヨーク・タイムズなどによると、チャベスデリマー氏は出張を口実とする私的な旅行を