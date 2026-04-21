筋肉アイドルとして注目を集めた元プロレスラーで女優の才木玲佳（33）が21日にインスタグラムを更新。出産を報告した。才木は「ご報告先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告し、子どもの写真をアップした。続けて「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました。子宮破裂