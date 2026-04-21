東海北陸道は、故障車のため 飛騨清見IC～白川郷ICの上下線で、通行止めとなっていましたが、午後2時15分に下り線は解除されました。 上り線の通行止めは継続されていて、現時点で解除のめどはたっていないということです（21日午後2時半時点）。