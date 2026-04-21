ジーエス・ユアサコーポレーションが高い。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は２０日、同社株の投資判断を３段階で最上位の「オーバーウエート」で新規カバレッジを開始した。目標株価は８２５０円とした。再生エネルギー拡大に伴って電力需給バランスの安定化に寄与するＥＳＳ（ＥｎｅｒｇｙＳｔｏｒａｇｅＳｙｓｔｅｍ：電力を一時的に貯蔵して必要な際に供給するシス