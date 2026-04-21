Googleは4月21日、Google ChromeにAI機能を組み込んだ「Gemini in Chrome」を、日本で提供開始すると発表した。 【画像あり】Gemini in Chromeの活用事例 同機能はGoogleの最新AIモデル「Gemini 3.1」を活用するもので、デスクトップ環境で順次利用可能になる。日本のすべてのMac、Windows、Chromebook Plusユーザー向けに展開される予定だ。 Gemini in Chromeでは、タブの右上にあるアイコンをクリックする